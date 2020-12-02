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Заступнику Єрмака підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення

Середа, 2 грудня 2020, 17:09
Назарій Мазилюк, УП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення Венедіктової, яка ввела у справу себе і теж тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали

Відомості про заміну внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.

Крім цього детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

Передісторія:

  • УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
  • За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП
Теми: Офіс президентаОфіс генпрокурораНАБУАнтикорупційна прокуратура


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