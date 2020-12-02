Заступнику Єрмака підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення Венедіктової, яка ввела у справу себе і теж тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали

Відомості про заміну внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.

Крім цього детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

Передісторія:

УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

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