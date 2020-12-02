Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступнику Єрмака підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення

Середа, 2 грудня 2020, 16:09
Заступнику Єрмака підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення
Назарій Мазилюк, УП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення Венедіктової, яка ввела у справу себе і теж тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.

Відомості про заміну внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.

Крім цього детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

UPD: Згодом НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова

Передісторія:

  • УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
  • За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаОфіс генпрокурораНАБУАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: