Заступнику Єрмака підготували підозру, але Венедіктова зупинила її вручення
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.
Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За словами джерела, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.
Це рішення Венедіктової, яка ввела у справу себе і теж тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.
При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.
Відомості про заміну внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.
Крім цього детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.
UPD: Згодом НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова
Передісторія:
- УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
- За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.
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