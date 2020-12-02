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НАБУ звинувачує Офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова

Середа, 2 грудня 2020, 17:42

Національне антикорупційне бюро зазначає, що Офіс генерального прокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Ввечері 1 грудня генпрокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії".

Деталі: Зазначається, що через це детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику злочину – екстоппосадовцю державної компанії "УкрБуд".

Довідково: Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова. Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом. У 2016 році був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

5 серпня президент Володимир Зеленський призначив Татарова заступником глави Офісу президента. Він відповідає "за правоохоронний напрям".

Нагадаємо: Співрозмовник у правоохоронних органах 2 грудня розповів УП, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Передісторія:

  • УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
  • За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Українська правда
Теми: НАБУВенедіктоваОфіс генпрокурораОфіс президента


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