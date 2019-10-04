Екс-нардепу Микитасю призначили заставу 5,5 млн

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 19:03

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату України 8-го скликання Максиму Мікітасов (група "Воля народу") у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.

Про це у п’ятницю повідомляє Центр протидії корупції.

"Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн", - пише Центр.

"Після внесення застави Микитась повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до правоохоронців, не покидати міста проживання, не спілкуватися з іншими фігурантами справи тощо", - додали в Центрі.

Нагадаємо:

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт з можливістю внесення 300 мільйонів гривень застави для Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.
  • У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 
  • В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір". 
  • Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
  • У травні 2019 року екс-очільника НацгвардіїЮрія Аллерова, гендиректора компанії-забудовника Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Гринчук затримализа підозрою у привласненні 81,6 мільйона гривень. Аллєрова на той момент вже зняли з посади.
  • Майбородусуд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 мільйона гривень застави.  
  • Аллерову17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 мільйона гривень. 20 травня він вийшов із-під варти.
  • 23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратуразаявила, що оскаржила запобіжні заходи підозрюваним.
  • До обрання народним депутатом, Максим Микитась був президентом великої будівельної корпорації "Укрбуд".

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Теми: Антикорупційний суд корупція


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