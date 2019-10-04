Екс-нардепу Микитасю призначили заставу 5,5 млн

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату України 8-го скликання Максиму Микитасю (група "Воля народу") у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.

Про це у п’ятницю повідомляє Центр протидії корупції.

"Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн", - пише Центр.

"Після внесення застави Микитась повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до правоохоронців, не покидати міста проживання, не спілкуватися з іншими фігурантами справи тощо", - додали в Центрі.

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