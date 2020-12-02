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Окупанти в Криму хочуть посадити власника каналу ATR на 19 років

Середа, 2 грудня 2020, 17:05
Окупанти в Криму хочуть посадити власника каналу ATR на 19 років

Окупаційна "прокуратура" просить окупаційний "суд" в Криму засудити власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Джерело: його адвокат Микола Полозов у Facebook

Деталі: Іслямова, який зараз перебуває в Києві, звинувачують у диверсії, закликах до сепаратизму і створенні незаконного збройного формування.

Також обвинувачення просить заборонити Іслямову займатися діяльністю в галузі засобів масової інформації на 2 роки.

Слухання проходить у "Верховному суді Криму".

Сторона захисту вказала на дебатах на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в сепаратизмі. Також увагу суду було звернено на фальсифікацію доказів слідством.

Крім того, сторона захисту вказала на суттєві порушення, допущені в ході попереднього слідства і суду, і вказала, що переслідування Іслямова є суто політично вмотивованим.

Захист заявив про необхідність винесення виправдувального вироку і відмови в задоволенні заявлених цивільних позовів, загальна ціна яких перевищує мільярд рублів.

Після завершення дебатів і реплік сторін "суд" пішов до нарадчої кімнати для винесення вироку, який оголосять 10 грудня.

Передісторія: Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

Його звинувачують в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також у шести епізодах публічних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.

У травні 2020 окупанти Криму пред'явили Іслямову звинувачення.

Російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в причетності до "добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Іслямов.

Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам за те, що вони нібито також члени батальйону.

Українська правда
Теми: Кримв'язницятелебачення
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