Микитась відшкодував державі 50 млн – НАБУ

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії колишній народний депутат Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Наразі до бюджету скеровано 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн, повідомляє Бюро.

Відомство зазначає, що у цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

Що було раніше: 1 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі держкомпанії "Укрбуд".

2 грудня ВАКС взяв під варту з альтернативою внесення застави заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса, який фігурує у справі.

Передісторія: