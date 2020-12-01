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НАБУ оголосило нову підозру екснардепу Микитасю у справі "Укрбуду"

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:50
НАБУ оголосило нову підозру екснардепу Микитасю у справі Укрбуду

Детективи Національного антикорупційного бюро 1 грудня повідомили про підозру у вчиненні нового злочину колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі держкомпанії "Укрбуд".

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: Він підозрюється у наданні хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні хараря повідомили заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідство встановило, що у межах розслідування поліції справи про заволодіння майном Нацгвардії слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею. Адже за угодою між Нацгвардією з компанією-забудовницею, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) НГУ мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва.

Микитася підозрюють в тому, що він, діючи у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд", домовився із заступником директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це посадовець "Укрбуд Девелопмент" отримав хабар у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тисяч гривень.

Водночас після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу у Нацполіції, з метою ухилення від відповідальності компанія-забудовниця додатково передала квартири Національній гвардії на суму 7 млн грн, тобто виведеної за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

Слідство встановлює інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Розслідування детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2020 року.

У заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн підозрюються вісім осіб: розслідування завершене, сторона захисту наразі ознайомлюються з матеріалами справи.

Передісторія: Національне антикорупційне бюро також розслідує справу проти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова стосовно його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася.

Суд виніс вироки у справі Микитася про заволодіння коштами Нацгварді. Аліса Гринчук та Олена Солома отримали до 4 років позбавлення волі за підробку документів та приховання злочину. Вони були оцінювачками у справі.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року.

Українська правда

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Теми: НАБУМикитасьУкрбуд
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