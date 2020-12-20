Зеленський відповів, чи готовий співпрацювати із партією Порошенка

Президент Володимир Зеленський вважає, що партія "Слуга народу" може співпрацювати із партією "Європейська солідарність" для прийняття "хороших ініціатив". Але про особисту співпрацю не йдеться, бо Порошенко, на думку Зеленського, залишається олігархом.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Тому щодо відповіді на друге питання, чи готові ми співпрацювати, – я не розумію, з ким. З олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, – окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, – я не готовий".

Деталі: Президент не заперечує, що на нардепів від його партії впливають олігархи та фінансові групи, тому що нікому не вигідна більшість партії. Зокрема, мова йде про Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

"Але відповідь проста: закони голосуються, і результат – на табло. Сьогодні ми можемо дивитися на результат: закони голосуються. Справді, це набагато складніше, ніж було спочатку. Але ви повинні розуміти, що занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити Президент з партією. Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають – по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті", – сказав він.