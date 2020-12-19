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Зеленский ответил, готов ли сотрудничать с партией Порошенко

Суббота, 19 декабря 2020, 23:20
Зеленский ответил, готов ли сотрудничать с партией Порошенко

Президент Владимир Зеленский считает, что партия "Слуга народа" может сотрудничать с партией "Европейская солидарность" для принятия "хороших инициатив". Но о личной сотрудничество речь не идет, потому что Порошенко, по мнению Зеленского, остается олигархом.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Потому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, – я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, – окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, – я не готов".

Детали: Президент не отрицает, что на нардепов от его партии влияют олигархи и финансовые группы, потому что никому не выгодно большинство партии. В частности, речь идет о Виктора Медведчуке и Петре Порошенко.

"Но ответ прост: законы голосуются, и результат – на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это гораздо сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать Президент с партией. Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют – по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте", – сказал он.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСлуга народаПорошенкоЕвропейская солидарность
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