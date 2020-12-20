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Прем’єр-міністр Ізраїлю першим в країні вакцинувався від COVID-19

Неділя, 20 грудня 2020, 02:09

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перший в країні зробив щеплення від коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Разом із прем’єром вакцинувався і міністр охорони здоров’я Йоель Едельштейн. Щеплення урядовці отримали у медичному центрі Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва. 

"Невеличка ін'єкція для людини, величезний крок для здоров'я всіх. Зробіть щеплення!" – повідомив прем’єр після вакцинації препаратом виробництва компаній Pfizer і Biontech.

Водночас, сказав Нетаньяху, через 21 день отримає повторну дозу препарату. 

Нагадаємо: 

  • Із 20 грудня в Ізраїлі запланована масова вакцинація громадян. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвакцинація
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