Прем’єр-міністр Ізраїлю першим в країні вакцинувався від COVID-19
Неділя, 20 грудня 2020, 02:09
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перший в країні зробив щеплення від коронавірусу.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Разом із прем’єром вакцинувався і міністр охорони здоров’я Йоель Едельштейн. Щеплення урядовці отримали у медичному центрі Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва.
"Невеличка ін'єкція для людини, величезний крок для здоров'я всіх. Зробіть щеплення!" – повідомив прем’єр після вакцинації препаратом виробництва компаній Pfizer і Biontech.
Водночас, сказав Нетаньяху, через 21 день отримає повторну дозу препарату.
Нагадаємо:
- Із 20 грудня в Ізраїлі запланована масова вакцинація громадян.