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Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19

Воскресенье, 20 декабря 2020, 02:09

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первый в стране сделал прививку от коронавируса.

Источник: "Укринформ"

Детали: Вместе с премьером вакцинировался и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Прививки члены правительства получили в медицинском центре Тель ха-Шомер в городе Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива.

"Небольшая инъекция для человека, огромный шаг для здоровья всех. Сделайте прививку!" – сообщил премьер после вакцинации препаратом производства компании Pfizer и Biontech.

В то же время, сказал Нетаньяху, через 21 день получит повторную дозу препарата.

Напомним:

  • С 20 декабря в Израиле запланирована массовая вакцинация граждан.

Украинская правда

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Темы: Израильвакцинация
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