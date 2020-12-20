Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19
Воскресенье, 20 декабря 2020, 02:09
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первый в стране сделал прививку от коронавируса.
Источник: "Укринформ"
Детали: Вместе с премьером вакцинировался и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Прививки члены правительства получили в медицинском центре Тель ха-Шомер в городе Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива.
"Небольшая инъекция для человека, огромный шаг для здоровья всех. Сделайте прививку!" – сообщил премьер после вакцинации препаратом производства компании Pfizer и Biontech.
В то же время, сказал Нетаньяху, через 21 день получит повторную дозу препарата.
Напомним:
- С 20 декабря в Израиле запланирована массовая вакцинация граждан.
Украинская правда