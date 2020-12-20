Синоптики оголосили штормове попередження через туман

Через значний туман, видимість 200-500 м, синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, у зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.