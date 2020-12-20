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Синоптики оголосили штормове попередження через туман

Неділя, 20 грудня 2020, 07:16
Синоптики оголосили штормове попередження через туман

Через значний туман, видимість 200-500 м, синоптики оголосили штормове попередження. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, у зв'язку iз зниженням температури повітря,  20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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