Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Из-за значительного тумана, видимость 200-500 м, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, 20 декабря ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.