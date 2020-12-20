Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана
Воскресенье, 20 декабря 2020, 08:16
Из-за значительного тумана, видимость 200-500 м, синоптики объявили штормовое предупреждение.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр
Детали: По прогнозам синоптиков, 20 декабря ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200-500 м.
В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.
Украинская правда