Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Воскресенье, 20 декабря 2020, 08:16

Из-за значительного тумана, видимость 200-500 м, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, 20 декабря ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мы фактически закончили реформу Генпрокуратуры – Зеленский

Президент объяснил, почему дороги строят в пандемию

В США расследуют случаи аллергии на вакцину Pfizer от коронавируса

видео, фотоВ Киеве зажгли главную елку страны

Епифаний высказался о возможной легализации медицинского каннабиса

РФ ужесточила репрессии в оккупированном Крыму – МИД Украины

Все новости...
погода
В воскресенье снега в Украине будет мало, на востоке похолодает
ГСЧС предупреждает о тумане и усилении ледовых явлений
В Украине на выходных прохладно и без осадков
Последние новости
08:24
Украина приближается к 1 миллиону случаев COVID-19
08:16
картаСиноптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана
08:00
Главные новости субботы и ночи: новые ограничения, украинская икона для Лаврова
07:53
ООС: в штабе насчитали 7 нарушений договоренностей
07:31
Я не "ломаю" антикоррупционные органы – Зеленский
06:38
США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки
05:41
Трамп против локдауна в США
04:26
Бойцов Космических войск США назвали "стражами", но не Галактики
03:40
Байден мог бы усилить переговоры в Нормандской формате – глава государства
03:09
Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!