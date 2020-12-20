Forbes назвав 100 найбільш високооплачуваних зірок

Видання Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2020 року, у якому з великим відривом лідирує американська модель Кайлі Дженнер.

Джерело: hromadske.ua

Дослівно: "Дженнер заробила 590 мільйонів доларів завдяки продажу 51% акцій компанії Kylie Cosmetics. Цьогоріч вона також єдина жінка у десятці найбільших високооплачуваних зірок".

Деталі: Друге місце посідає американський реп-виконавець Каньє Веста, який заробив 170 мільйонів доларів завдяки рекламному контракту з Adidas.

Третя сходинка у швейцарського тенісиста Роджера Федерера зі 106 мільйонами доларів.

Також у топ-10:

футболіст Кріштіану Роналду (105 млн доларів);

футболіст Ліонель Мессі (104 млн доларів);

актор Тайлер Перрі (97 млн доларів);

футболіст Неймар (95,5 млн доларів);

радіоведучий Говард Стерн (90 млн доларів);

баскетболіст Леброн Джеймс (88,2 млн доларів);

актор Двейн Джонсон (87,5 млн доларів).

Співак Елтон Джон посів 14 місце з 81 мільйоном доларів.

Британський співак Ед Ширан за рік заробив 64 мільйони доларів (23 місце), притому, що уже рік триває його пауза у музичній кар'єрі.

Співачка Тейлор Свіфт заробила 63,5 мільйона доларів (25 місце), а письменниця Джоан Роулінг — 60 мільйонів доларів (28 місце).

19-річна Біллі Айліш заробила 53 мільйони доларів (43 місце).

Закривають рейтинг тенісистка Серена Вільямс із 36 мільйонами доларів (98 місце), акторка Анжеліна Джолі з 35,5 мільйонами (99 місце) та футболіст Мохаммед Салах із 35,1 мільйонами доларів (100 місце).