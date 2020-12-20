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Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд

Воскресенье, 20 декабря 2020, 09:28
Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд
Фото peopletalk.ru

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года, в котором с большим отрывом лидирует американская модель Кайли Дженнер.

Источник: hromadske.ua

Дословно: "Дженнер заработала 590 миллионов долларов благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics. В этом году она также единственная женщина в десятке крупнейших высокооплачиваемых звезд".

Детали: Второе место занимает американский рэп-исполнитель Канье Уэста, который заработал 170 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с Adidas.

Третья ступень у швейцарского теннисиста Роджера Федерера со 106 миллионами долларов.

Также в топ-10:

  • футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов),
  • футболист Лионель Месси (104 млн долларов),
  • актер Тайлер Перри (97 млн ​​долларов),
  • футболист Неймар (95,5 млн долларов),
  • радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов),
  • баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов),
  • актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).

Певец Элтон Джон занял 14 место с 81 миллионом долларов.

Британский певец Эд Ширан за год заработал 64 миллиона долларов (23 место), притом, что уже год длится его пауза в музыкальной карьере.

Певица Тейлор Свифт заработала 63,5 миллиона долларов (25 место), а писательница Джоан Роулинг – 60 млн долларов (28 место).

19-летняя Билли Айлиш заработала 53 миллиона долларов (43 место).

Закрывают рейтинг теннисистка Серена Уильямс с 36 миллионами долларов (98 место), актриса Анжелина Джоли с 35,5 миллиона (99 место) и футболист Мохаммед Салах с 35,1 миллиона долларов (100 место).

Темы: культурарейтинг
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