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Зеленський про Санду: Я симпатизую Молдові з таким лідером

Неділя, 20 грудня 2020, 10:38
Фото ОПУ

Президент України Володимир  Зеленський розповів, що підтримує обраного президента Молдови Маю Санду і симпатизує Молдові з таким лідерством. 

Про це він сказав в інтерв’ю New York Times, фрагменти з якого оприлюднила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда". Зазначимо, йдеться про транскрипт розмови, а не редакційний матеріал. 

Зеленський зазначив, що ще до виборів симпатизував Маї Санду як лідеру, але Україна не мала висловлювати комусь із кандидатів відкриту підтримку.  

"Я зустрічався з нею і знаю її позицію щодо Криму, і мені її позиція щодо України в цілому, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього Президента Додона… Я говорив їй це й до виборів – який би не був результат, ми вас підтримуємо, мені дуже симпатична Молдова в цілому з таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що очікує зустрічі з Маєю Санду після її інавгурації. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.

Згодом Мая Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва. 

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.

Теми: ЗеленськийУкраїнаМолдова


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