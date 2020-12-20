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Зеленский о Санду: Я симпатизирую Молдове с таким лидером

Воскресенье, 20 декабря 2020, 10:38

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидерством.

Об этом он сказал в интервью New York Times, фрагменты из которого обнародовала пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда". Отметим, речь идет о транскрипте беседы, а не редакционном материале.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Майе Санду как лидеру, но Украина не могла открыто поддерживать кого-то из кандидатов.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, и относительно войны на Донбассе, поняла гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона ... Я говорил ей это и до выборов: какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает ", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что ожидает встречи с Майей Санду после ее инаугурации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии Мая Санду подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит в Киев.

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Темы: ЗеленскийУкраинаМолдова


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