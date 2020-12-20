Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Неділя, 20 грудня 2020, 12:43
Фото europeangymnastics.com

Жіноча збірна України вперше в історії виграла "золото" в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Мерсині, Туреччина.

Джерело: Міністерство молоді та спорту у Facebook, Europeangymnastics.com

Дослівно Мінмолодьспорту: "Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала першою на чемпіонаті Європи!".

Деталі: У складі української збірної були: Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

Українська збірна випередила збірну Румунії на 0,167 бала. Бронзу отримала збірна Угорщини. 

 
Фото з Facebook Мінмолодьспорту

Українська правда
Теми: Українаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
Україна
Зеленський про Санду: Я симпатизую Молдові з таким лідером
В Україні більше 8 тисяч випадків COVID-19 і понад 3 тисячі госпіталізованих
Синоптики оголосили штормове попередження через туман
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!