Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Жіноча збірна України вперше в історії виграла "золото" в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Мерсині, Туреччина.

Джерело: Міністерство молоді та спорту у Facebook, Europeangymnastics.com

Дослівно Мінмолодьспорту: "Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала першою на чемпіонаті Європи!".

Деталі: У складі української збірної були: Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

Українська збірна випередила збірну Румунії на 0,167 бала. Бронзу отримала збірна Угорщини.