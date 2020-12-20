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Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Неділя, 20 грудня 2020, 11:43
Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Фото europeangymnastics.com

Жіноча збірна України вперше в історії виграла "золото" в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Мерсині, Туреччина.

Джерело: Міністерство молоді та спорту у Facebook, Europeangymnastics.com

Дослівно Мінмолодьспорту: "Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала першою на чемпіонаті Європи!".

Деталі: У складі української збірної були: Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

Українська збірна випередила збірну Румунії на 0,167 бала. Бронзу отримала збірна Угорщини. 

 
Фото з Facebook Мінмолодьспорту

Українська правда

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Теми: Українаспорт
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