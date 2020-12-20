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Женская сборная Украины стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Воскресенье, 20 декабря 2020, 11:43
Женская сборная Украины стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Фото europeangymnastics.com

Женская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Мерсине, Турция.

Источник: Министерство молодежи и спорта в Facebook, Europeangymnastics.com

Дословно Минмолодьспорта: "Женская сборная Украины по спортивной гимнастике стала первой на чемпионате Европы!".

Детали: В составе украинской сборной были: Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Анастасия Мотак и Елизавета Губарева.

Украинская сборная опередила сборную Румынии на 0,167 балла. Бронзу получила сборная Венгрии. 

 
Фото c Facebook Минмолодьспорта

Украинская правда

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Темы: Украинаспорт
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