Женская сборная Украины стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Воскресенье, 20 декабря 2020, 11:43
Женская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Мерсине, Турция.
Источник: Министерство молодежи и спорта в Facebook, Europeangymnastics.com
Дословно Минмолодьспорта: "Женская сборная Украины по спортивной гимнастике стала первой на чемпионате Европы!".
Детали: В составе украинской сборной были: Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Анастасия Мотак и Елизавета Губарева.
Украинская сборная опередила сборную Румынии на 0,167 балла. Бронзу получила сборная Венгрии.
Украинская правда