Новий тиждень прийде з туманом і невеликими опадами

21 грудня територія України залишиться у відносно теплій повітряній масі в полі підвищеного атмосферного тиску, тож погодні умови в країні суттєво не зміняться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: На Лівобережжі у понеділок очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура протягом доби 1-6° морозу. На решті території – без опадів; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході вдень 1-6 ° тепла.

У більшості областей, крім східних, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві 21 грудня без опадів, туман. Температура протягом доби 0-2° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь період метеорологічних спостережень 21 грудня найвища температура вдень була 10,5 градуса вище нуля у 2015 році, а найнижча вночі – 20,8 градусів морозу в 1927 році.



22 грудня в Україні без суттєвих опадів, лише в Приазов'ї і на крайньому заході країни невеликі дощі.

Температура повітря в східних і північно-східних областях вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-східний і південний, 5-10 м/с.



У Києві 22 грудня без істотних опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу. Вітер південний, 5-10 м/с.