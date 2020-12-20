Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новий тиждень прийде з туманом і невеликими опадами

Неділя, 20 грудня 2020, 15:29
Фото з Facebook Укргідрометцентру

21 грудня територія України залишиться у відносно теплій повітряній масі в полі підвищеного атмосферного тиску, тож погодні умови в країні суттєво не зміняться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На Лівобережжі у понеділок очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура протягом доби 1-6° морозу. На решті території – без опадів; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході вдень 1-6 ° тепла.

У більшості областей, крім східних, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 21 грудня без опадів, туман. Температура протягом доби 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь період метеорологічних спостережень 21 грудня найвища температура вдень була 10,5 градуса вище нуля у 2015 році, а найнижча вночі – 20,8 градусів морозу в 1927 році.

22 грудня в Україні без суттєвих опадів, лише в Приазов'ї і на крайньому заході країни невеликі дощі.

Температура повітря в східних і північно-східних областях вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-східний і південний, 5-10 м/с.

У Києві 22 грудня без істотних опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу. Вітер південний, 5-10 м/с.  

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
погода
Синоптики оголосили штормове попередження через туман
У неділю снігу в Україні буде мало, на сході похолодає
ДСНС попереджає про туман і посилення льодових явищ
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...