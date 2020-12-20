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Новая неделя придет с туманом и небольшими осадками

Воскресенье, 20 декабря 2020, 15:29
Фото с Facebook Укргидрометцентра

21 декабря территория Украины останется в относительно теплой воздушной массе в поле повышенного атмосферного давления, поэтому погодные условия в стране существенно не изменятся.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На Левобережье в понедельник ожидается небольшой снег, местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза. На остальной территории – без осадков; температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе днем ​​1-6° тепла.

В большинстве областей, кроме восточных, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 21 декабря без осадков, туман. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 21 декабря самая высокая температура днем ​​была 10,5 градуса выше нуля в 2015 году, а самая низкая ночью – 20,8 градусов мороза в 1927 году.

22 декабря в Украине без осадков, только в Приазовье и на крайнем западе страны небольшие дожди.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12°, днем ​​1-6° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе страны ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

В Киеве 22 декабря без существенных осадков, ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° мороза. Ветер южный, 5-10 м/с.

Темы: погода


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