В Одесі на кораблі виявили понад 45 кг кокаїну

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний". Наркотики були приховані у офіційно оформленому контейнері з вантажем фруктів. Потім замовники планували переправити вантаж у кілька країн Євросоюзу".

Деталі: Під час обшуків правоохоронці виявили у контейнері 46 кілограмових брикетів із кокаїном. Їх вартість на чорному ринку становить майже 12 мільйон доларів.

Фото СБУ

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.

Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.