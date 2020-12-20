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В Одесі на кораблі виявили понад 45 кг кокаїну

Неділя, 20 грудня 2020, 14:47
В Одесі на кораблі виявили понад 45 кг кокаїну
Фото СБУ

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кг кокаїну з однієї з країн Південної Америки.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний". Наркотики були приховані у офіційно оформленому контейнері з вантажем фруктів. Потім замовники планували переправити вантаж у кілька країн Євросоюзу".

Деталі: Під час обшуків правоохоронці виявили у контейнері 46 кілограмових брикетів із кокаїном. Їх вартість на чорному ринку становить майже 12 мільйон доларів.  

 
Фото СБУ 

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. 

Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

Українська правда
Теми: СБУнаркотики
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