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В Одессе на корабле обнаружили более 45 кг кокаина

Воскресенье, 20 декабря 2020, 14:47
В Одессе на корабле обнаружили более 45 кг кокаина
Фото СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в Евросоюз более 45 кг кокаина из одной из стран Южной Америки.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный". Наркотики были спрятаны в официально оформленном контейнере с грузом фруктов. Затем заказчики планировали переправить груз в несколько стран Евросоюза".

Детали: Во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере 46 килограммовых брикетов с кокаином. Их стоимость на черном рынке составляет почти 12 миллион долларов. 

 
Фото СБУ 

По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Украинская правда

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Темы: СБУнаркотики
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