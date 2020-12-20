Збройні формування РФ на Донбасі знову порушили перемир'я

Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню збройними формування Росії.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У неділю, станом на 17:30, бойовики здійснили 5 обстрілів.

У штабі розповіли, що неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Надвечір незаконні збройні формування вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

Дослівно: "Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".