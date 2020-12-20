Вооруженные формирования РФ на Донбассе снова нарушили перемирие

В течение текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вооруженными формирования России.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В воскресенье, по состоянию на 17:30, боевики совершили 5 обстрелов.

В штабе рассказали, что недалеко от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. Также, на этих направлениях и в районе Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия.

К вечеру незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное.

Дословно: "Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил находится под контролем украинских воинов".