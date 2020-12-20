Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від коронавірусу помер український історик Ігор Скочиляс

Неділя, 20 грудня 2020, 19:55
Від коронавірусу помер український історик Ігор Скочиляс
Ігор Скочиляс

Пішов з життя 53-річний професор Українського католицького університету, автор сотень наукових праць, історик Ігор Скочиляс.

Джерело: повідомлення Українського католицького університету

Деталі: Науковець перебував у шпиталі, куди потрапив після зараження коронавірусом. Довгий час перебував у реанімації у важкому стані.

Ігор Скочиляс був завідувачем кафедри історії УКУ, фахівцем українсько-польської тематики, ініціатором дослідження складних тем щодо українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії.

Він вивчав сучасну релігійну культуру та східне християнство в Україні, унійну ідею і інституційні історії Київської митрополії. Професор був одним із ініціаторів відновлення українських цвинтарів у Польщі.

Фільм про Ігоря Скочиляса, знятий з нагоди вручення йому нагороди Ad Fontes:

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: