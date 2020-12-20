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Від коронавірусу помер український історик Ігор Скочиляс

Неділя, 20 грудня 2020, 20:55
Ігор Скочиляс

Пішов з життя 53-річний професор Українського католицького університету, автор сотень наукових праць, історик Ігор Скочиляс.

Джерело: повідомлення Українського католицького університету

Деталі: Науковець перебував у шпиталі, куди потрапив після зараження коронавірусом. Довгий час перебував у реанімації у важкому стані.

Ігор Скочиляс був завідувачем кафедри історії УКУ, фахівцем українсько-польської тематики, ініціатором дослідження складних тем щодо українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії.

Він вивчав сучасну релігійну культуру та східне християнство в Україні, унійну ідею і інституційні історії Київської митрополії. Професор був одним із ініціаторів відновлення українських цвинтарів у Польщі.

Фільм про Ігоря Скочиляса, знятий з нагоди вручення йому нагороди Ad Fontes:

Українська правда
Теми: коронавірус


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