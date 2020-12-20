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От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс

Воскресенье, 20 декабря 2020, 19:55
От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс
Игорь Скочиляс

Ушел из жизни 53-летний профессор Украинского католического университета, автор сотен научных трудов, историк Игорь Скочиляс.

Источник: сообщение Украинского католического университета

Детали: Ученый находился в госпитале, куда попал после заражения коронавирусом. Долгое время он был в реанимации в тяжелом состоянии.

Игорь Скочиляс работал заведующим кафедрой истории УКУ, специалистом по украинско-польской тематике, инициатором исследования сложных тем украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, в частности Волынской трагедии.

Он изучал современную религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии. Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.

Фильм об Игоре Скочилясе, снятый по случаю вручения ему награды Ad Fontes:

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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