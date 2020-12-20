От коронавируса умер украинский историк Игорь Скочиляс
Ушел из жизни 53-летний профессор Украинского католического университета, автор сотен научных трудов, историк Игорь Скочиляс.
Источник: сообщение Украинского католического университета
Детали: Ученый находился в госпитале, куда попал после заражения коронавирусом. Долгое время он был в реанимации в тяжелом состоянии.
Игорь Скочиляс работал заведующим кафедрой истории УКУ, специалистом по украинско-польской тематике, инициатором исследования сложных тем украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, в частности Волынской трагедии.
Он изучал современную религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии. Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.
Фильм об Игоре Скочилясе, снятый по случаю вручения ему награды Ad Fontes: