Українців попередили про небезпечне погодне явище
Понеділок, 21 грудня 2020, 07:47
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що 21 грудня Україну огорне туман і сильно обмежить видимість.
Джерело: сайт ДСНС
Деталі: Служба посилається на дані Укргідрометцентру. Зокрема, туман буде у Києві.
Видимість очікується лише 200-500 м. Це - 1-й рівень небезпечності, жовтий.
У ДСНС зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Українська правда