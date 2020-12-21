Українців попередили про небезпечне погодне явище

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що 21 грудня Україну огорне туман і сильно обмежить видимість.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: Служба посилається на дані Укргідрометцентру. Зокрема, туман буде у Києві.

Видимість очікується лише 200-500 м. Це - 1-й рівень небезпечності, жовтий.

У ДСНС зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.