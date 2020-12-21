Украинцев предупредили об опасном погодном явлении

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 21 декабря Украину окутает туман и сильно ограничит видимость.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: Служба ссылается на данные Укргидрометцентра. В частности, туман будет в Киеве.

Видимость ожидается всего 200-500 м. Это - 1-й уровень опасности, желтый.

В ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.