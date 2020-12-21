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Украинцев предупредили об опасном погодном явлении

Понедельник, 21 декабря 2020, 08:47

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 21 декабря Украину окутает туман и сильно ограничит видимость.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: Служба ссылается на данные Укргидрометцентра.

Видимость ожидается всего 200-500 м. Это - 1-й уровень опасности, желтый.

В ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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