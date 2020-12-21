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ЄС проведе термінову зустріч через нову мутацію COVID-19

Понеділок, 21 грудня 2020, 08:56

Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі у понеділок проведуть термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Засідання відбудеться о 12:00 за Києвом. "Швидкість, з якою європейські уряди оголосили про заборону на поїздки з Великобританії, показує масштаб тривоги", - зазначає ВВС.

Також у понеділок очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину проти коронавірусу Pfizer-BioNTech, яку вже використовують у Британії та США.

Нагадаємо, у неділю прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний. 

З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.

Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

Теми: ЄСкоронавірусCovid-2019


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