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ЕС в понедельник проведет срочную встречу из-за новой мутации COVID-19

Понедельник, 21 декабря 2020, 08:56

Представители правительств стран Евросоюза в понедельник проведут экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Заседание состоится в 12:00 по Киеву. "Скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги", - отмечает ВВС.

Также в понедельник ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Великобритании и США.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

Темы: ЕСкоронавирусCovid-2019


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