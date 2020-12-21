15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу

Список країн Європейського союзу, які припиняють польоти з Великої Британії, продовжує зростати на тлі побоювань розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нідерланди були першими в неділю, хто оголосив про негайну заборону польотів, протягом дня аналогічні повідомлення надійшли з Бельгії, Австрії, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Швейцарії, Чехії та Швеції.

Німеччина заборонила майже всі польоти з Британії з півночі, за деякими винятками, включаючи вантажні літаки.

Ірландія введе 48-годинну заборону на польоти до Британії, в той час як пороми будуть обмежені вантажними перевезеннями.

За межами Європи уряд Канади також оголосив, що з понеділка заборонить польоти з Британії на 72 години.

Органи охорони здоров'я Нідерландів та Італії повідомили, що новий різновид вірусу, описаний у Британії, був виявлений ​​в їх країнах за останні кілька тижнів.

Нідерландський інститут суспільної охорони здоров'я повідомив, що цей різновид виявили у випадковій вибірці на початку грудня, і що планується подальше розслідування.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що у пацієнта і його партнера, які повернулися з Британії літаком кілька днів тому, був виявлений цей новий штам. За повідомленням міністерства, вони прибули в міжнародний аеропорт Рима і знаходяться в ізоляції.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною.