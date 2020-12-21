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15 стран запретили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Понедельник, 21 декабря 2020, 07:30

Список стран Европейского союза, прекращающих полеты из Великобритании, продолжает расти на фоне опасений из-за распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Нидерланды были первыми в воскресенье, кто объявил о немедленном запрете полетов, в течение дня аналогичные сообщения поступили из Бельгии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Швейцарии, Чехии и Швеции.

Германия запретила почти все полеты из Великобритании с полуночи, за некоторыми исключениями, включая грузовые самолеты.

Ирландия введет 48-часовой запрет на полеты в Великобританию, в то время как паромы будут ограничены грузовыми перевозками.

За пределами Европы правительство Канады также объявило, что с понедельника запретит полеты из Великобритании на 72 часа.

Органы здравоохранения Нидерландов и Италии сообщили, что новая разновидность вируса, описанная в Великобритании, была обнаружена в их странах за последние несколько недель.

Нидерландский институт общественного здравоохранения сообщил, что эта разновидность была выявлена в случайной выборке в начале декабря, и что планируется дальнейшее расследование.

Министерство здравоохранения Италии заявило, что у пациента и его партнера, которые вернулись из Великобритании самолетом несколько дней назад, был обнаружен этот новый штамм. По сообщению министерства, они прибыли в международный аэропорт Рима и находятся в изоляции.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

Темы: Великобританиякоронавирусавиа
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