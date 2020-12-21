За тиждень у пожежах загинули 58 людей, на воді – ще 7
Понеділок, 21 грудня 2020, 09:20
Упродовж минулого тижня в Україні сталося 903 пожежі, у яких загинули 58 людей.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "З 14 по 20 грудня ліквідовано 903 пожежі, врятовано на пожежах 62 особи та не допущено знищення вогнем 448 будівель і 48 одиниць техніки. На пожежах загинуло 58 осіб".
Деталі: Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 171 тис. грн.
Загалом від початку тижня зареєстрували 1 тисячу 223 надзвичайних події. Піротехніки здійснили 158 виїздів, під час яких виявили та знищили 731 вибухонебезпечний предмет.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.
Українська правда