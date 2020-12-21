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За неделю в пожарах погибли 58 человек, на воде – еще 7

Понедельник, 21 декабря 2020, 10:20

В течение прошлой недели в Украине произошло 903 пожара, в которых погибли 58 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "С 14 по 20 декабря ликвидировано 903 пожара, спасено на пожарах 62 человека и не допущено уничтожение огнем 448 зданий и 48 единиц техники. На пожарах погибло 58 человек".

Детали: Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 171 тыс. грн.

Всего с начала недели зарегистрировали 1 тысячу 223 чрезвычайных происшествия. Пиротехники осуществили 158 выездов, во время которых обнаружили и уничтожили 731 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибло 7 человек.

Украинская правда
Темы: пожаржертвы


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