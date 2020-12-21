Трамп подав новий позов до Верховного суду США щодо результатів у Пенсильванії

Кампанія Дональда Трампа заявила про новий позов до Верховного суду США з наміром оскаржити результати виборів у Пенсильванії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У позові від суду вимагають відкинути результати голосування та дозволити Генеральній асамблеї штату обрати виборників самостійно.

При тому, що справа і так має малі шанси на успіх, оскільки йдеться про необґрунтовані заяви про фальсифікації, це ніяк не вплине на результати виборів. Навіть без голосів Пенсильванії у Байдена достатній відрив від Трампа, щоб забезпечити собі впевнену перемогу: 306 голосів (з Пенсильванією) з необхідних 270 проти 232 у Трампа.

У кампанії Трампа просять суд швидко розглянути справу, щоб рішення було вже до засідання Конгресу 6 січня, на якому відбудеться офіційний підрахунок голосів, відданих Колегією виборників.

Водночас за графіком суд не планує зустрічатися раніше 8 січня - тобто, на 2 дні пізніше.

Байден був визнаний переможцем у Пенсильванії та отримав її 20 голосів виборників після тижнів підрахунку голосів та низки позовів Трампа, які той програв.

Це вже щонайменш четвертий позов кампанії Трампа щодо результатів у Пенсильванії.

Нагадаємо, 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.