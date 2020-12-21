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Трамп подал новый иск в Верховный суд США о результатах в Пенсильвании

Понедельник, 21 декабря 2020, 09:24
Трамп подал новый иск в Верховный суд США о результатах в Пенсильвании
Фото с Twitter ЕП

Кампания Дональда Трампа заявила о новом иске в Верховный суд США с намерением оспорить результаты выборов в Пенсильвании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В иске от суда требуют отвергнуть результаты голосования и позволить Генеральной ассамблее штата выбрать выборщиков самостоятельно.

При том, что дело и так имеет мало шансов на успех, поскольку речь идет о необоснованных заявлениях о фальсификации, это никак не повлияет на результаты выборов. Даже без голосов Пенсильвании у Байдена - достаточный отрыв от Трампа, чтобы обеспечить себе уверенную победу.

В кампании Трампа просят суд быстро рассмотреть дело, чтобы решение было уже до заседания Конгресса 6 января, на котором состоится официальный подсчет голосов, отданных Коллегией выборщиков.

В то же время по графику суд не планирует встречаться раньше 8 января - то есть на два дня позже.

Байден был признан победителем в Пенсильвании и получил ее 20 голосов выборщиков после недель подсчета голосов и ряда исков Трампа, которые тот проиграл.

Это уже как минимум четвертый иск кампании Трампа о результатах в Пенсильвании.

Напомним, 14 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

За несколько дней до этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который хотел отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

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Темы: СШАвиборыТрампсуд
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