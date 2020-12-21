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Українців чекають три довгих вихідних

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:58
Фото womo.ua

На українців чекають три довгих вихідних у зв’язку зі святкуванням новорічно-різдвяних свят.

Джерело: розпорядження Кабміну від 30 вересня № 1191-р

Деталі: Оскільки Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) припадає на п'ятницю і є державним вихідним, то українці відпочиватимуть три дні поспіль (25-27 грудня).

Новий рік настане в ніч на п'ятницю, таким чином, 1-3 січня 2021 року також будуть вихідними.

Різдво за юліанським календарем (7 січня) також є державним святом і припаде на четвер. Уряд переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня 2021 року на суботу, 16 січня 2021 року. Таким чином українці зможуть відпочити чотири дні підряд, з 7 по 10 січня включно.

Українська правда
Теми: святкування


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