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Украинцев ждут три длинных выходных

Понедельник, 21 декабря 2020, 10:58
Фото womo.ua

Украинцев ожидают три длинных выходных в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников.

Источник: распоряжение Кабмина от 30 сентября № 1191-р

Детали: Поскольку Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на пятницу и является государственным выходным, то украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря).

Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными.

Рождество по юлианскому календарю (7 января) также является государственным праздником и придется на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

Украинская правда
Темы: празднования


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