Украинцев ждут три длинных выходных
Понедельник, 21 декабря 2020, 10:58
Украинцев ожидают три длинных выходных в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников.
Источник: распоряжение Кабмина от 30 сентября № 1191-р
Детали: Поскольку Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на пятницу и является государственным выходным, то украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря).
Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными.
Рождество по юлианскому календарю (7 января) также является государственным праздником и придется на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд, с 7 по 10 января включительно.
Украинская правда