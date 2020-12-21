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Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:43
Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС
Фото з Twitter ЄП

Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя.

"ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод Єврокомісії з виробниками. Ми, як країна, є у пріоритеті виділення вакцини як мінімум в першу чергу для лікарів та людей похилого віку. Цей механізм може бути готовий в середині січня", - сказав Точицький.

Посол пояснив, що треті країни будуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС. "Ми передбачаємо, що це може бути Польща, і такі консультації ведуться з польськими колегами", - сказав він.

За словами Точицького, Україна повинна буде забезпечити умови для зберігання вакцини, в тому числі сховища із наднизькими температурами, як це необхідно, наприклад, для вакцини Pfizer/Biontech.

Нагадаємо, у Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей. 

Євросоюз планує затвердити цю вакцину 21 грудня, а кампанія щеплення почнеться одночасно у країнах-членах 27 грудня.

Теми: УкраїнаПольщавакцинаціякоронавірус
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