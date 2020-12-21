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Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:43
Фото с Twitter ЕП

Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января", - сказал Точицкий.

Посол пояснил, что третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС. "Мы предполагаем, что это может быть Польша, и такие консультации ведутся с польскими коллегами", - сказал он.

По словам Точицкого, Украина должна будет обеспечить условия для хранения вакцины, в том числе хранилища со сверхнизкими температурами, как это необходимо, например, для вакцины Pfizer/Biontech.

Напомним, в Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer / BioNTech получили 137 897 человек.

Евросоюз планирует утвердить эту вакцину 21 декабря, а кампания вакцинации начнется одновременно в странах-членах 27 декабря.

Темы: УкраинаПольшавакцинациякоронавирус


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