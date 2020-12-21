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Силовики Білорусі створили базу даних протестувальників: наказ Лукашенка

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:49

Міліція Білорусі створила базу з інформацією про учасників протестних акцій, що почалися після виборів президента країни.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеканал "Білорусь 1"

Деталі: База містить відомості про стать, вік, регіон проживання, місце роботи або навчання протестувальника, а також про його захоплення.

За словами начальника управління охорони правопорядку і профілактики ДУВС Мінського міськвиконкому Олександра Купченя, в базі зібрані дані людей, які були затримані або ідентифіковані під час масових акцій протесту, що проходять з 9 серпня.

Як повідомив перший заступник голови МВС Білорусі, начальник міліції громадської безпеки Юрій Назаренко, доручення створити таку базу дав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Теми: БілорусьмітингиЛукашенкоМВС


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