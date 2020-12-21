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В Беларуси силовики составили базу данных протестующих: приказ Лукашенко

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:49

Милиция Беларуси создала базу с информацией об участниках протестных акций, начавшихся после выборов президента страны.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеканал "Беларусь 1"

Детали: База содержит сведения о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы протестующего, а также об его увлечениях.

По словам начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя, в базе собраны данные людей, которые были задержаны либо идентифицированы во время массовых акций протеста, проходящих с 9 августа.

Как сообщил первый замглавы МВД Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, поручение создать такую базу дал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоМВД


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