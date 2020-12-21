Кличко: У Києві трохи менше хворих на COVID, але розслаблятися не час

За добу 20 грудня у столиці офіційно підтвердили 673 нових випадки захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 21 грудня

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус. Це трошки менше, ніж у минулі дні, але розслаблятися ще не час. 10 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 402 жінки віком від 20 до 86 років, 247 чоловіків віком від 20 до 90 років, 12 дівчаток від 2 до 16 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 16 років. Захворів, зокрема, 21 медик.



47 людей госпіталізували.

Загалом станом на 21 грудня у лікарнях Києва перебуває 1996 хворих на коронавірус, з них 19 – діти.

1061 пацієнт – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1319 людей. Під апаратами ШВЛ – 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 48%.



Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (210), у Дніпровському (141) та у Деснянському (70) районах.

Станом на 21 грудня у столиці вже 101 123 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Від вірусу померли 1723 людини. Подолали хворобу 32 739 мешканців столиці, з них 564 за минулу добу.