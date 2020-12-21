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Кличко: В Киеве чуть меньше больных COVID, но расслабляться не время

Понедельник, 21 декабря 2020, 12:13
Фото ua.news

За сутки 20 декабря в столице официально подтвердили 673 новых случая заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 21 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 673 больных коронавирусом. Это немножко меньше, чем в прошлые дни, но расслабляться еще не время. 10 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, 12 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

47 человек госпитализировали.

Всего по состоянию на 21 декабря в больницах находится 1996 больных коронавирусом, из них 19 – дети.

1061 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1319 человек. Под аппаратами ИВЛ – 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет более 48%.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (210), в Днепровском (141) и в Деснянском (70) районах.

По состоянию на 21 декабря в столице уже 101 123 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. От вируса умерли 1723 человека. Преодолели болезнь 32 739 жителей столицы, из них 564 за минувшие сутки.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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