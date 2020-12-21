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Курс гривні, тарифи, добробут: українці не вірять, що в 2021 році стане краще

Понеділок, 21 грудня 2020, 12:46

Українці мають негативні очікування щодо ситуації із тарифами, курсом гривні і добробутом в країні у 2021 році.

Джерело: результати опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня

Дослівно: "Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році.

Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, 25% очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів.

Щодо боротьби з пандемією думки розділилися, 45% українців вважають, що епідемію буде подолано, 46% - що ні".

 

Деталі: Також у українців негативні очікування щодо настання миру на Донбасу, покращення ситуації з верховенством права та зниження рівня злочинності.

Близько 20% вірять, що 2021 року на Донбасі запанує мир, у покарання корупціонерів вірять лише 10% громадян, стільки ж – у зниження рівня злочинності. Дещо більше, 18%, очікують у 2021 році покращення ситуації зі справедливим правосуддям.

 

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом особистого інтерв'ю face-to-face.

У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда
Теми: опитуваннягрошітарифи


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