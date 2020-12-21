Курс гривны, тарифы, благосостояние: украинцы не верят, что в 2021 году станет лучше

Украинцы имеют негативные ожидания относительно ситуации с тарифами, курсом гривны и благополучием в стране в 2021 году.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 до 13 декабря

Дословно: "Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году.

Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов.

Относительно борьбы с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% - что нет".

Детали: Также у украинцев негативные ожидания относительно наступления мира на Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности.

Около 20% верят, что 2021 году на Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров верят лишь 10% граждан, столько же - на снижение уровня преступности. Несколько больше, 18%, ожидают в 2021 году улучшение ситуации со справедливым правосудием.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей методом личного интервью face-to-face.

В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.