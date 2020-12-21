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ОАСК відмовив Аласанії у доступі до держтаємниці

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:30
Фото з Facebook Аласанії

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії до Служби безпеки України щодо оскарження скасування його допуску до державної таємниці.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "В ході розгляду справи було встановлено, що Зураб Аласанія дав згоду на обмеження прав відповідно до статті 29 закону "Про державну таємницю" та взяв на себе зобов’язання повідомляти про виникнення обставин, передбачених статтею 23 вищевказаного закону, або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної таємниці, а також про свій виїзд за кордон".

Деталі: У суді додали, що у 2019 році Аласанія виїжджав з межі України та не повідомляв про це посадову особу, яка надала йому доступ до державної таємниці, а також режимно-секретний орган за місцем зберігання його картки обліку.

Таким чином, наголосили у суді, Аласанія порушив зобов’язання щодо збереження держтаємниці. А це у свою чергу є підставою для скасування доступу до неї.

Зазначається, що доводи позивача про те, що сам факт неповідомлення про виїзд за кордон не міг створити передумови для розголошення чи витоку держтаємниці, суд "оцінив критично", оскільки невиконання покладених на особу обов’язків і є невжиттям заходів щодо забезпечення охорони держтаємниці.

У зв’язку з цим суд встановив, що "підстав для визнання розпорядження Центрального управління СБУ від 6 лютого 2020 року протиправним немає" і відмовив у задоволенні позову Аласанії.

Передісторія:

  • Аласанія просив суд визнати протиправним розпорядження СБУ від 6 лютого 2020 року, яким скасували його допуск до державної таємниці.

Українська правда
Теми: судСБУ


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