Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОАСК відмовив Аласанії у доступі до держтаємниці

Понеділок, 21 грудня 2020, 12:30
ОАСК відмовив Аласанії у доступі до держтаємниці
Фото з Facebook Аласанії

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії до Служби безпеки України щодо оскарження скасування його допуску до державної таємниці.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "В ході розгляду справи було встановлено, що Зураб Аласанія дав згоду на обмеження прав відповідно до статті 29 закону "Про державну таємницю" та взяв на себе зобов’язання повідомляти про виникнення обставин, передбачених статтею 23 вищевказаного закону, або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної таємниці, а також про свій виїзд за кордон".

Деталі: У суді додали, що у 2019 році Аласанія виїжджав з межі України та не повідомляв про це посадову особу, яка надала йому доступ до державної таємниці, а також режимно-секретний орган за місцем зберігання його картки обліку.

Таким чином, наголосили у суді, Аласанія порушив зобов’язання щодо збереження держтаємниці. А це у свою чергу є підставою для скасування доступу до неї.

Зазначається, що доводи позивача про те, що сам факт неповідомлення про виїзд за кордон не міг створити передумови для розголошення чи витоку держтаємниці, суд "оцінив критично", оскільки невиконання покладених на особу обов’язків і є невжиттям заходів щодо забезпечення охорони держтаємниці.

У зв’язку з цим суд встановив, що "підстав для визнання розпорядження Центрального управління СБУ від 6 лютого 2020 року протиправним немає" і відмовив у задоволенні позову Аласанії.

Передісторія:

  • Аласанія просив суд визнати протиправним розпорядження СБУ від 6 лютого 2020 року, яким скасували його допуск до державної таємниці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: