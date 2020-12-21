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ОАСК отказал Аласании в доступе к гостайне

Понедельник, 21 декабря 2020, 12:30
ОАСК отказал Аласании в доступе к гостайне
Фото с Facebook Аласании

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании к Службе безопасности Украины относительно обжалования отмены его допуска к государственной тайне.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "В ходе рассмотрения дела было установлено, что Зураб Аласания дал согласие на ограничение прав в соответствии со статьей 29 закона "О государственной тайне" и взял на себя обязательства сообщать о возникновении обстоятельств, предусмотренных статьей 23 вышеуказанного закона, или других обстоятельств, препятствующих сохранению доверенной тайны, а также о своем выезде за границу".

Детали: В суде добавили, что в 2019 году Аласания выезжал с пределы Украины и не сообщил об этом должностному лицу, предоставившему ему доступ к государственной тайне, а также режимно-секретному органу по месту хранения его карты учета.

Таким образом, отметили в суде, Аласания нарушил обязательства по сохранению гостайны. А это в свою очередь является основанием для отмены доступа к ней.

Отмечается, что доводы истца о том, что сам факт несообщения о выезде за границу не мог создать предпосылки для разглашения или утечки гостайны, суд "оценил критически", поскольку невыполнение возложенных на лицо обязанностей и является непринятием мер по обеспечению охраны гостайны.

В связи с этим суд установил, что "оснований для признания распоряжения Центрального управления СБУ от 6 февраля 2020 противоправным нет" и отказал в удовлетворении иска Аласания.

Предыстория:

  • Аласания просил суд признать противоправным распоряжение СБУ от 6 февраля 2020 года, которым отменили его допуск к государственной тайне.

Украинская правда
Темы: судСБУ
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