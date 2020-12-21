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Україну підморозить арктичне повітря

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:10

У вівторок на сході України очікується до 10 градусів морозу та сніг, а із середини тижня синоптик прогнозує опади та потепління.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "22-го грудня синоптична Україна відчуватиме різні впливи. Східна частина належатиме арктичному повітрю - найближчої ночі там ймовірно до 10 градусів морозу.

А ось західна частина опиниться під впливом атлантичних процесів і вже ввечері там з'являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу ще й із сильним вітром".

Деталі: Синоптик додала, що опади, переважно мокрий сніг та сніг, також пройдуть на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі.

Водночас, на більшій частині території України без істотних опадів.

 

Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла. У східних областях очікується вдень -2-5 градусів (вночі до -10), а на Заході України буде найтепліше, максимально до +2+6 градусів.

За словами Діденко, у Києві 22-го грудня трохи підморозить: вночі до -4 градусів, вдень до -2 градусів. Проте суттєвих опадів не буде.

Із середини тижня, за прогнозом синоптика, в Україні потепліє та суттєво побільшає опадів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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