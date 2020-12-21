Украину подморозит арктический воздух

Во вторник на востоке Украины ожидают до 10 градусов мороза и снег, а со середины недели синоптик прогнозирует осадки и потепление.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "22-го декабря синоптическая Украина будет чувствовать различные воздействия. Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там вероятно до 10 градусов мороза.

А вот западная часть окажется под влиянием атлантических процессов и уже вечером там появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром".

Детали: Синоптик добавила, что осадки, преимущественно мокрый снег и снег, также пройдут на Луганской, Донецкой областях и в Запорожье.

В то же время, на большей части территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла. В восточных областях ожидается днем ​​-2-5 градусов (ночью до -10), а на Западе Украины будет теплее, максимально до +2+6 градусов.

По словам Диденко, в Киеве 22-го декабря немного подморозит: ночью до -4 градусов, днем ​​до -2 градусов. Однако существенных осадков не будет.

С середины недели, по прогнозу синоптика, в Украине потеплеет и существенно увеличится количество осадков.